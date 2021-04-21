МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Цена на медь растет в среду после снижения цены днем ранее, свидетельствуют данные торговых площадок. Стоимость золота продолжает расти на слабом долларе

По состоянию на 8.25 мск стоимость майского фьючерса на медь на бирже Comex растёт на 0,3%, до 4,218 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника показатель снизился почти на 0,7%.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника снизилась на 0,58%, до 9322 долларов, алюминия — на 0,88%, до 2309,5 доллара, цинка — на 1,12%, до 2814 долларов за тонну.

В среду на рынке меди отмечается коррекционный подъем после снижения цены днем ранее. В то же время определенное влияние на стоимость металла оказывает доклад Всемирного банка (ВБ), где содержатся его прогнозы цен на сырьевые товары, в том числе и промышленные металлы. ВБ считает, что цены на металлы частично уступят позиции, достигнутые в этом году, поскольку в 2022 воздействие стимулирующих мер на рост экономики сойдет на нет, и его темпы замедлятся.

Всемирный банк также считает, что если некоторые крупные развивающиеся страны пойдут на отмену стимулирующих мер быстрее, чем ожидалось, то может возникнуть риск снижения цен, "однако масштабная программа развития инфраструктуры в США могла бы поддержать цены на металлы, в том числе на алюминий, медь и железную руду". К дополнительному укреплению спроса на металлы, по мнению ВБ, могла бы привести активизация глобального энергетического перехода к "декарбонизации".