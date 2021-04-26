МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в понедельник, обновив рекорд с 2011 года, из-за ослабления доллара и опасений вокруг поставок из Чили, свидетельствуют данные торговых площадок. Доллар ослабевает на всплеске рисковых настроений

По состоянию на 7.58 мск стоимость июльского фьючерса на медь на бирже Comex растёт на 0,94%, до 4,3842 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в понедельник показатель достиг 4,3943 доллара, это самый высокий уровень с начала августа 2011 года.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 1,6%, до 9551,5 доллара, алюминия — на 0,06%, до 2364,5 доллара, цинка — на 1,05%, до 2852 долларов за тонну.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается сейчас на 0,17%, до 90,7 пункта. Это минимальный уровень с начала марта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при их покупке в другой валюте.

Трейдеры обращают внимание и на ситуацию в Чили. Портовые рабочие в стране, на которую приходится около четверти мировых поставок меди, призвали к забастовке, цитирует газета Wall Street Journal аналитиков CBA.