МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром ощутимо снижается после роста в течение предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торговых площадок. Доллар укрепляется к мировым валютам

По состоянию на 8.47 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 1,29%, до 4,4277 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды росла на 1,07%, до 9855,5 доллара, алюминия снижалась на 0,031%, до 2396 долларов, цинка выросла на 0,38%, до 2925,5 доллара за тонну.

Цена на медь в среду утром коррекционно снижается после роста в течение предыдущих трех торговых сессий. За три дня стоимость сырья поднялась суммарно на 1,6% и обновила рекорд с 2011 года.

Трейдеры все так же обеспокоены ситуацией в Чили, одном из крупнейших поставщиков меди в мире. Портовые рабочие в Чили объявили забастовку в начале недели в ответ на решение президента Себастьяна Пиньеры заблокировать законопроект, позволяющий людям провести третий раунд досрочного снятия средств со своих пенсионных счетов. Инвесторы опасаются, что забастовка затронет поставки меди из Чили на мировые рынки.