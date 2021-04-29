МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром растет после итогов двухдневного заседания Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торговых площадок. Глава ФРС заявил о продолжении политики низкой ставки

По состоянию на 7.52 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,66%, до 4,5278 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга росла на 0,21%, до 9876 долларов, алюминия — на 0,15%, до 2399,5 доллара, цинка снижалась на 0,21%, до 2919,5 доллара за тонну.

Цена на медь в четверг утром растет после оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США, завершившегося 28 апреля. Регулятор принял решение оставить процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, как и ожидали аналитики, и сообщил о продолжении программы выкупа активов на 120 миллиардов долларов в месяц.

Как сообщалось в заявлении ФРС США, на фоне прогресса в вакцинации и сильной политической поддержки показатели экономической активности и занятости улучшились в стране.

Также некоторую поддержку цене на медь оказывает снижение курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 90,55 пункта.