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2021
https://1prime.ru/commodities/20210430/833579740.html
Стоимость золота снижается на ослаблении опасений за экономику США
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость золота снижается в пятницу утром на фоне статистики из США, которая помогла ослабить опасения за состояние этой экономики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 30.04.2021
торги, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром на фоне статистики из США, которая помогла ослабить опасения за состояние этой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 мск фьючерсы на золото с поставкой в июне снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,02%, или на 0,45 доллара — до 1767,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижался на 0,2% — до 26 долларов за унцию.
Трейдеры продолжают отыгрывать вышедшие днем ранее данные по ВВП США, согласно которым показатель в первом квартале 2021 года оказался выше прогнозов и вырос на 6,4%. В этом случае золото, становится менее выгодным для инвесторов и, в результате, стоимость драгметалла опускается.
По мнению аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, на настроение инвесторов также повлияли недавние данные Всемирного совета по золоту, которые показали, что спрос на золото в первом квартале 2021 года упал на 23% в следствие снижения инвестиционного спроса.