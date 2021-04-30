МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Цена на медь умеренно снижается в последний день апреля в рамках коррекции после роста с начала месяца на 11,8%, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.26 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,15%, до 4,4748 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга выросла на 0,09%, до 9885 долларов, алюминия — на 0,73%, до 2417 долларов, цинка — снизилась на 0,02%, до 2919 долларов за тонну. Москвичи могут столкнуться с дефицитом продуктов из-за сбоя логистики

В пятницу на рынке меди отмечаются коррекционные настроения, — трейдеры фиксируют прибыль в конце месяца. Росту стоимости промышленного металла почти на 12% в течение апреля способствовало ослабление опасений за перспективы мировой экономики и спрос на металл со стороны его крупнейшего потребителя — Китая.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая по деловой активности (индекс PMI). По официальным данным, индекс деловой активности в производственном секторе в апреле снизился до 51,1 пункта с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе – до 54,9 пункта с 56,3 пункта.