МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером торгуется несколько ниже уровня в 1800 долларов за унцию в ожидании публикации данных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.24 мск фьючерсы на золото с поставкой в июне поднимаются в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,08%, или на 1,45 доллара, до 1793,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,01%, до 26,962 доллара за унцию.

На фоне отсутствия важных факторов в начале недели, а также из-за слабого объёма торгов, поскольку рынки Китая и Японии остаются закрытыми, стоимость золота остается вблизи уровня в 1800 долларов.

По мнению стратега UBS Джони Тивса (Joni Teves), которого цитирует газета Wall Street Journal, многие инвесторы сократили вложения в золото на фоне снижения цен, что дало возможность другим инвесторам покупать металл. В первом квартале золото потеряло почти 10% стоимости. Ректор ВШЭ рассказал об опасности обеднения среднего класса

Сдерживает удорожание золота рост курса доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,34%, до 91,25 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.

Важным фактором для инвесторов остается статистика по безработице в США, которая будет опубликована 7 мая, в пятницу. Согласно прогнозам, безработица в стране сократилась в апреле до 5,8% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 988 тысяч.