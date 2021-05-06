МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стоимость алюминия в четверг подскочила до самого высокого уровня с апреля 2018 года на фоне напряженности между Китаем и Австралией, которая может негативно отразиться на поставках металла, свидетельствуют данные торгов. КНР останавливает активность в рамках экономического диалога с Австралией

Так, по состоянию на 12.24 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) росла на 1%, до 2471,5 долларов, что является максимальным значением с апреля 2018 года.

Трейдеров беспокоят новости вокруг отношений Китая и Австралии. Ранее в четверг Государственный комитет по реформам и развитию Китая сообщил, что КНР бессрочно приостанавливает всю активность в рамках китайско-австралийского стратегического и экономического диалога из-за "идеологических предрассудков австралийских официальных лиц".

Китай является крупным импортером рафинированного алюминия, а Австралия — крупным экспортером бокситов и глинозема, то есть сырья, используемого для производства алюминия. "Китай вряд ли запретит импорт австралийских сырьевых товаров, поскольку от них зависит его экономика", — считает старший экономист Wood Mackenzie Янтин Чжоу (Yanting Zhou), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.