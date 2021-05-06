2021-05-06T12:40:57+03:00
2021-05-06T12:40:57+03:00
2021-05-06T12:40:57+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210506/833611882.html
Алюминий подорожал до максимума за три года
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость алюминия в четверг подскочила до самого высокого уровня с апреля 2018 года на фоне напряженности между Китаем и Австралией, которая может негативно отразиться на... ПРАЙМ, 06.05.2021
алюминий, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
https://1prime.ru/images/83237/21/832372185.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83237/21/832372185.jpg
https://1prime.ru/images/83237/21/832372182.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83237/21/832372182.jpg
https://1prime.ru/images/83237/21/832372179.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83237/21/832372179.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210506/833609333.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стоимость алюминия в четверг подскочила до самого высокого уровня с апреля 2018 года на фоне напряженности между Китаем и Австралией, которая может негативно отразиться на поставках металла, свидетельствуют данные торгов.
Так, по состоянию на 12.24 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) росла на 1%, до 2471,5 долларов, что является максимальным значением с апреля 2018 года.
Трейдеров беспокоят новости вокруг отношений Китая и Австралии. Ранее в четверг Государственный комитет по реформам и развитию Китая сообщил, что КНР бессрочно приостанавливает всю активность в рамках китайско-австралийского стратегического и экономического диалога из-за "идеологических предрассудков австралийских официальных лиц".
Китай является крупным импортером рафинированного алюминия, а Австралия — крупным экспортером бокситов и глинозема, то есть сырья, используемого для производства алюминия. "Китай вряд ли запретит импорт австралийских сырьевых товаров, поскольку от них зависит его экономика", — считает старший экономист Wood Mackenzie Янтин Чжоу (Yanting Zhou), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.