МОСКВА — 10 мая (Dow Jones). Фьючерсы на золото в пятницу закрылись на максимуме почти за три месяца после публикации ежемесячного отчета Министерства труда США, который оказался намного хуже прогнозов.

Рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства США оказался "существенно ниже недавних оценок", говорит Джейсон Тид, портфельный менеджер Gold Bullion Strategy Fund.

Как сообщило министерство в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в апреле выросло на 266 000, то есть намного меньше даже самого сдержанного прогноза. Такой характер данных порождает вопросы относительно устойчивости роста экономики США после пандемии.

Данные укрепили ожидания относительно сохранения низких процентных ставок ФРС, отмечает Тид, добавляя, что это делает золото более привлекательным для инвесторов в сравнении с гособлигациями.

Президент ФРС-Миннеаполис Нил Кашкари, выступая на телеканале Bloomberg после пятничного отчета о занятости, обратил внимание на неожиданный характер этих данных. Он отметил необходимость того, чтобы денежно-кредитная политика базировалась на фактических данных, а не прогнозах.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 15,60 доллара, или 0,9%, по 1831,30 доллара за унцию после роста в четверг на 1,8%. Наиболее активно торгующиеся контракты выросли примерно на 3,6%, достигнув самой высокой отметки закрытия торгов с 10 февраля, согласно данным FactSet.

Июльские фьючерсы на серебро закрылись почти без изменений, по 27,48 доллара за унцию. В четверг котировки достигли максимумов закрытия с конца февраля, а за неделю серебро прибавило в цене более 6%.

После данных по занятости ясно одно – "денежно-кредитная политика ФРС в ближайшее время будет оставаться мягкой", говорит Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

“Индекс доллара ICE после выхода данных снизился, и теперь мы точно знаем, что предстоит дальнейшее сильное ослабление" американской валюты, сообщил Аслам. Он добавил, что это укрепит цены на сырьевые товары, деноминированные в долларах, например, золото.

Индекс доллара ICE в пятницу упал на 0,7%, показав недельное снижение на 1,1%. Предсказавший доллар по 100 рублей аналитик объяснил свой прогноз

Рост цен на золото выше 1800 долларов за унцию по итогам сессии четверга "был важным для поддержания краткосрочного повышательного тренда", отмечает Дэн Руссо, портфельный менеджер Potomac Fund Management.

Говоря о технических перспективах, Руссо подчеркивает, что два важных целевых уровня роста, за которыми стоит следить, расположены примерно на 1868 и 1914 долларах за унцию. В диапазоне 1900-1950 долларов золото, вероятно, столкнется с "достаточно сильным сопротивлением, которое должно быть преодолено", добавил эксперт.

Данные по рынку труда "достаточно разочаровали (финансовые рынки), чтобы удовлетворить быков на рынке золота, особенно после закрытия выше 1800 долларов (в четверг)". В то же время этот отчет, вероятно, ослабит опасения относительно "более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС", подчеркнул Тид.

Кроме того, чем дольше рынок будет ожидать сохранения мягкой политики ФРС, тем дольше будет оказана поддержка и ценам на медь, говорит эксперт.

Котировки фьючерсов на медь в пятницу поднялись до рекордного максимума: июльские контракты закрылись с повышением на 3,2%, чуть ниже 4,75 доллара за фунт. В ходе торгов цены поднимались до внутридневного максимума 4,75 доллара. За неделю цена на медь выросла на 6,3%, показав самый большой недельный рост с недели, завершившейся 19 февраля.

Июльские фьючерсы на платину снизились в цене на 0,3% до 1254,50. По итогам недели платина подорожала на 4%. Июньские контракты на палладий подешевели на 0,8% до 2925,10 доллара за унцию. За неделю цены на палладий снизились примерно на 1%, хотя и поднимались выше 3000 долларов, достигнув рекордного максимума.

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