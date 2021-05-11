11 мая — Dow Jones. Цены на золото выросли в понедельник четвертую сессию подряд, получив поддержку со стороны падения доллара США до минимума примерно за два с половиной месяца, а также некоторой слабости на фондовом рынке.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 6,30 доллара, или 0,3%, до 1837,60 доллара за унцию. По итогам прошлой недели цены выросли на 3,6%.

"Цены на металлы получают поддержку со стороны ослабшего индекса доллара США, который упал до самого низкого уровня за 2,5 месяца", — пишет Джим Викофф, старший аналитик Kitco.com.

Индекс доллара США ICE снизился на 0,1% до 90,17. В ходе сессии он опускался до 90,04, самого низкого уровня с вечера пятницы.

Слабый доллар может оказывать поддержку ценам на сырьевые товары, деноминированные в американской валюте, делая их более доступными для зарубежных инвесторов.

Июльские фьючерсы на медь в понедельник снизились в цене на 0,7% до 4,2 доллара за унцию.

Июльские фьючерсы на платину выросли на 0,9% до 1265,50 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий выросли на 1,5% до 2968,20 доллара за унцию.

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