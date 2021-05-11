МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цена на медь активно растет во вторник утром на надеждах восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торговых площадок. Экономист сравнил последствия кризисов после COVID-19 и 2008 года

По состоянию на 8.42 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,8%, до 4,778 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника снизилась на 0,34%, до 10382 долларов, алюминия — на 0,35%, до 2531 доллара, цинка – на 0,78%, до 2991,5 доллара за тонну.

Стоимость меди продолжает дорожать после снижения в понедельник. С начала мая котировки промышленного металла уже выросли почти на 7%, в апреле же – подскочили на 12%.

Спрос на медь вызван оптимистичными настроениями инвесторов относительно восстановления мировой экономики, в частности Европы и США. Выход из кризиса пандемии и постепенное снятие карантинных ограничений способствуют восстановлению экономической активности, что, в свою очередь, поддерживает спрос на металл.