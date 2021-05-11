Медь значительно дорожает на оптимизме вокруг мировой экономики
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цена на медь активно растет во вторник утром на надеждах восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 8.42 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,8%, до 4,778 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника снизилась на 0,34%, до 10382 долларов, алюминия — на 0,35%, до 2531 доллара, цинка – на 0,78%, до 2991,5 доллара за тонну.
Стоимость меди продолжает дорожать после снижения в понедельник. С начала мая котировки промышленного металла уже выросли почти на 7%, в апреле же – подскочили на 12%.
Спрос на медь вызван оптимистичными настроениями инвесторов относительно восстановления мировой экономики, в частности Европы и США. Выход из кризиса пандемии и постепенное снятие карантинных ограничений способствуют восстановлению экономической активности, что, в свою очередь, поддерживает спрос на металл.
https://1prime.ru/commodities/20210511/833631627.html