12 мая — Dow Jones. Котировки золота во вторник снизились со своих самых высоких уровней с февраля на фоне роста доходности казначейских облигаций США, ослабившего спрос на драгоценный металл.

“Умеренный рост доходности 10-летних казначейских облигаций оказал давление на котировки золота. Кроме того, цены приблизились к сопротивлению” около скользящей средней за 200 периодов, отметил Майкл Хьюсон из CMC Markets. Согласно данным FactSet, скользящая средняя за 200 дней расположена на 1866,08 доллара за унцию.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 1,50 доллара, или почти на 0,1%, до 1836,10 доллара за унцию. По итогам сессии понедельника золото выросло в цене на 0,3%, достигнув максимума закрытия с 10 февраля, согласно данным FactSet.

Некоторые аналитики указывают на растущие опасения, что ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось, на фоне роста инфляции в США и других странах.

Между тем цены производителей Китая в апреле выросли самыми быстрыми темпами за 3,5 года, согласно опубликованным во вторник данным. Индекс цен производителей в прошлом месяце прибавил 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в национальном бюро статистики Китая.

Золото часто рассматривается как инструмент хеджирования инфляционных рисков. Однако если рост цен побудит ФРС повысить процентные ставки, спрос на драгоценные металлы может ослабнуть, поскольку в отличие от казначейских облигаций они не приносят купонного дохода.

“На рынках сохраняются опасения относительно возможного возникновения стагфляции, и это оказывает поддержку котировкам золота ввиду снижения реальных процентных ставок”, отмечают аналитики Sevens Report Research.

“Стагфляция будет означать, что лишь одна из целей ФРС – желаемый уровень инфляции — будет достигнута, а полная занятость достигнута не будет, — добавляют аналитики. – В такой ситуации ФРС, вероятно, будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики дольше, чем следовало бы, и сохранять процентную ставку на искусственно заниженном уровне, когда инфляция будет ускоряться, что окажет давление на реальную процентную ставку. Все эти факторы позитивно скажутся на котировках золота”.

Между тем снижение мировых фондовых индексов, включая Dow Jones Industrial Average (DJIA) и S&P 500 (SPX) ограничивает потенциал падения золота, отмечают аналитики.

Фьючерсы на медь на COMEX достигли рекордного максимума на фоне продолжения восстановления экономики. Котировки превысили уровень закрытия пятницы.

Июльские фьючерсы на медь выросли на 1% до 4,76 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину снизились в цене на 1,9%, до 1241,20 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий упали в цене на 1,4%, до 2926,20 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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