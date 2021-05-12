МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром на фоне сильного доллара, доходность гособлигации США продолжает уверенно расти, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,16 рубля

По состоянию на 8.28 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,3%, или на 5,65 доллара — до 1830,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,61% — до 27,51 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 90,35 пункта.

Цена на золото снижается в среду утром также под влиянием роста доходности 10-летних казначейских облигаций США до 1,625% с уровня предыдущего закрытия в 1,624%, что способствует снижению спроса на драгоценный металл.

"Устойчивый рост доходности 10-летних облигаций (США — ред.) и опасения по поводу инфляции, усиливающие риски более раннего, чем ожидалось, сокращения денежных вливаний в экономику, являются потенциальными катализаторами давления на стоимость золото", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики IG.

Трейдеры также обеспокоены по поводу инфляции и находятся в ожидании данных о потребительских ценах в стране, которые будут опубликованы в среду.