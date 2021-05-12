МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром растет на фоне снижения опасений за восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торговых площадок. Стоимость золота снижается на сильном долларе

По состоянию на 8.51 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,19%, до 4,8075 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника выросла на 0,75%, до 10460 долларов, алюминия – снизилась на 0,4%, до 2521 доллара, цинка – выросла на 0,58%, до 3009 долларов за тонну.

Стоимость меди продолжает расти, поддерживаемая ожиданиями инвесторов активного роста мировой экономики. Данные по США и Европе показывают, что экономическая активность восстанавливается после кризиса пандемии, а повсеместная вакцинация дает трейдерам надежду на скорое окончательное снятие карантинных ограничений.

В то же время несколько сдерживает удорожание меди рост курса доллара. Укрепление американской валюты делает металл менее выгодным для держателей иной валюты.