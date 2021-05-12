МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Золото несколько теряет в стоимости — всплеск инфляции в США вызвал укрепление доллара в ожидании ответного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что негативно для драгметалла, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США в апреле ускорилась до максимума с 2008 года

По состоянию на 16.58 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,14%, или на 2,65 доллара, до 1833,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,3%, до 27,585 доллара за унцию.

Согласно отчету минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам апреля ускорилась до максимума с сентября 2008 года и достигла 4,2%. Аналитики ожидали ускорения лишь до 3,6%. Месячная инфляция усилилась до 0,8% с 0,6% в марте, прогноз составлял лишь 0,2%.

Ранее ФРС заявляла, что прогнозирует временное ускорение инфляции, также это ожидалось рынками, что отражалось в валютных торгах. Но с учётом такого неожиданного всплеска рыночные игроки не исключают, что Федрезерву придётся начать ужесточение монетарной политики раньше запланированных сроков, что позитивно для доллара.

Соответственно, сразу после выхода статистики курс доллара к другим основным мировым валютам ускорил рост, в результате чего котировки золота опускаются. Традиционно укрепление доллара негативно для золота, так как в этом случае драгоценный металл становится менее доступным при его покупке в другой валюте.