МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром растет, поддерживаемая ожиданиями дальнейшего увеличения спроса на промышленный металл в 2021 году, свидетельствуют данные торговых площадок. Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 8.53 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,15%, до 4,7245 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды снизилась на 0,14%, до 10445,5 доллара, алюминия — на 1,61%, до 2480,5 доллара, цинка — на 1,33%, до 2969 долларов за тонну.

Аналитики Huatai Securities, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что во втором квартале спрос на медь увеличится на фоне "сезона пополнения запасов". Кроме того, постепенное восстановление экономической активности в мире в 2021 году также будет способствовать росту потребления металла.

Днем ранее цены на медь снизились на фоне резкого скачка инфляции в США и укреплении доллара. В то же время эксперты Huatai Securities отметили, что доллар останется слабым в ближайшем будущем, поскольку Федерезрв США вряд ли повысит ставку в ближайшем будущем. Это также окажет положительное влияние на котировки промышленного металла.