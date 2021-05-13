МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется в четверг вечером после снижения ранее, связанного с укреплением доллара, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снижается на статистике по рынку труда в США

По состоянию на 17.33 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,05%, или на 0,95 доллара, до 1821,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,58%, до 27,085 доллара за унцию.

Золото слабо изменяется в цене после выхода важной макростатистики по США на текущей неделе. Так, в среду минтруда США сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам апреля выросла до рекордных с 2008 года 4,2% при прогнозе в 3,6%.

Такие данные поддержали курс доллара, в результате чего золото в среду подешевело на 1%. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте. Эксперт объяснил, почему биткоин станет полноценным аналогом золота

Поскольку ранее представители Федрезерва отмечали, что ускорение инфляции, по их мнению, будет кратковременным, то это может ослабить давление на золото. Такое мнение высказали аналитики HSBC, их слова приводит газета Wall Street Journal.

В четверг доллар слабо меняется к мировым валютам после выхода статистики по рынку труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось за неделю по 8 мая на 34 тысячи и достигло минимальных практически с середины марта 2020 года 473 тысяч. Значение оказалось меньше ожидаемых 490 тысяч.