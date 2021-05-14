МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в пятницу утром при отсутствии факторов, способных повлиять на динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снижается на статистике по рынку труда в США

По состоянию на 8.10 мск июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,02%, или на 0,45 доллара, до 1824,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,03%, до 27,067 доллара за унцию.

На текущей неделе цена на золото преимущественно снижалась, оказавшись под давлением укрепляющегося доллара. Этому способствовали данные об апрельской инфляции в США, которая в годовом выражении ускорилась до максимума с 2008 года.

Глава маркетингового отдела GoldCore Дэвид Рассел (David Russell) сказал агентству Market Watch, что снижение стоимости золота на текущей неделе совпало с сокращением мировых фондовых индексов, поскольку инвесторы опасаются общей коррекции после длительного роста.

Рост котировок драгоценного металла в пятницу, в свою очередь, спровоцирован восстановлением американских бирж, считает аналитик. Ключевые индексы США в четверг выросли на 0,7%-1,3% после данных о снижении заявок на пособие по безработице в стране.