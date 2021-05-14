МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром продолжает снижаться уже третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торговых площадок. Стоимость золота мало меняется в отсутствие значимых факторов

По состоянию на 8.59 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 1,19%, до 4,6242 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга снизилась на 0,99%, до 10342 долларов, алюминия — на 1,17%, до 2451,5 доллара, цинка — на 1,65%, до 2920 долларов за тонну.

Стоимость меди продолжает корректироваться после активного роста на прошлой недели, по итогам которой промышленный металл подорожал почти на 7%, торгуясь у отметки в 4,8 доллара за фунт. А по итогам апреля котировки меди взлетели на 16%.

Такой активный рост был вызван увеличением спроса на сырьевые активы, а также оптимистичными ожиданиями инвесторов относительно восстановления мировой экономики, в частности промышленного сектора, в 2021 году.