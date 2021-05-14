МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером поднимается, ослабление доллара после выхода слабой статистики в США поддерживает котировки металла, свидетельствуют данные торгов. Доллар ускоряет падение после статистики США

По состоянию на 17.27 мск июньские фьючерсы на золото росла в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,73%, или на 133,35 доллара, до 1837,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,51%, до 27,468 доллара за унцию.

Ранее была опубликована слабая статистика по США. Так, розничные продажи в стране в апреле в месячном выражении не изменились, хотя ожидался рост на 1%. Промпроизводство за апрель к марту выросло на 0,7%, хотя аналитики также ожидали роста на 1%.

Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, неожиданно сократился и составил 82,8 пункта вместо ожидаемых 90,4 пункта.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,51%, до 90,29 пункта. А более дешевый доллар делает золото более доступным при его покупке в другой валюте.