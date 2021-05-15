МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Инвесторы в последнее время часто заявляют о том, что тысячелетняя история золота как основного средства сбережения, подходит к концу. В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

"Российская газета" со ссылкой на аналитика ИК "ФИНАМ" Сергея Перехода пишет, что причин у такого заявления — много.

Это и использование фидуциарных бумажных денег и окончание Бреттон-Вудской валютной системы с ее золотым стандартом, появление криптоиндустрии и развитие эффективных финансовых рынков.

"В жизни и экономике существуют циклы, которые могут быть вызваны созданием какой-либо технологии, сменой политического режима в крупной стране, войной или неурожаем — все это значительно влияет на спрос и предложение золота, нефти, денег, рабочей силы", — отметил собеседник издания.

При этом, если взглянуть на график цены золота, то можно четко увидеть периоды повышенного спроса:

1969-1974 годы — рост на 444%,



1976-1980 годы — плюс 756%,



2000-2011 годы — плюс 591%,

c 2018 года — рост на 48%.

При этом в течение продолжительного периода с 1980 по 2000 год, золото снижалось в цене. Происходило это на фоне "бума доткомов" (спекулятивный рост цен на финансовые активы интернет-компаний, происходивший в 1995-2000 годы). Это вызывало у инвесторов сомнения в целесообразности использования золота как инструмента инвестирования.

Что касается прошлого года, то в 2020 году спрос на "золотые" биржевые фонды ETF вырос на 120%.

"Однако после победы на выборах в США Джо Байдена и успехов с вакцинированием инвесторы стали стремительно продавать активы, и на середину апреля запасы в таких ETF составляли 99,14 млн унций, что ниже на 7,6 млн унций с начала 2021 года.От чего защищает золото? После повсеместного внедрения банкнот цена благородного металла была важным инструментом защиты от необеспеченного "печатания" денег", — пояснил собеседник.

Логика этого состояла в следующем. Добыча золота всегда ограничена — это порядка 4% в год. В условиях золотого стандарта, чем больше рост инфляции, тем дороже золото.

Однако сохранилось ли это до сих пор?

"Сейчас прямой взаимосвязи между индексом потребительских цен и стоимостью золота не наблюдается, однако существует его высокая корреляция с реальной доходностью (ставка минус инфляция) по 10-летним гособлигациям США — при снижении их доходности растет цена на золото. В текущей ситуации мы видим приближение цикла роста ставок и, как итог, нисходящий тренд цены золота", — отметил Переход.

Он обратил внимание на еще одну особенность инвестирования в данный металл — такие вложения очень долгосрочны.

Инвесторы привыкли наблюдать за мгновенными историями успеха — Zoom, Tesla, "Тинькофф", Netflix, и потому медленно ползущая цена золота во многом привлекает только настоящих ценителей.

Также немаловажную роль приобрел Bitcoin. Криптомонета влияет на поведение цены золота и претендует стать новым резервным активом.

"Все чаще государственные регуляторы идут на постепенную легализацию данной индустрии, вытесняя золото из портфелей инвесторов. Bitcoin точно так же имеет сложную процедуру "добычи", но увеличивающиеся притоки денег все сильнее повышают его цену, вызывая ажиотаж, а значит, и новый приток капитала", — пояснил он.

Что касается вопроса какое золото выбрать, то тут эксперт советует несколько вариантов:

покупка монет,



покупка биржевых фондов физического золота,

покупка акций золотодобывающих компаний.

По его мнению, последний вариант наиболее рациональный.

"Ценообразование монет не прозрачно, их стоимость может колебаться из-за малого количества участников рынка, а фонды ежегодно изымают комиссию до 1% за управление своим ПИФ/ETF", — рассказал специалист.

В отличие от них, акции золотодобывающих компаний, во-первых, сильнее реагируют на рост спотовой цены золота. Во-вторых, там выплачивают дивиденды.

Они ниже относительно всего российского рынка (4,5-7%), но в данном случае инвестор получает выплату, а не наоборот.