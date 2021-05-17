МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток золотодобывающая компания Petropavlovsk Plc по МСФО в прошлом году составил 48,9 миллиона долларов после чистой прибыли в 25,7 миллиона в 2019 году, сообщает компания. Россиянам хотят продлить льготную ипотеку

Выручка компании выросла при этом на 33%, до 988,5 миллиона долларов, показатель EBITDA — на 32% и составил 350,7 миллиона долларов. А продажи золота по итогам года составили 546,5 тысячи унций, при этом средняя цена реализации увеличилась до 1748 долларов за унцию, после 514 тысяч унций по 1346 долларов за унцию годом ранее.

Petropavlovsk по итогам прошлого года также увеличил производство золота на 6% по сравнению с 2019 годом, до 548,1 тысячи унций (17 тонн), в том числе 162,5 тысяч унций получено из стороннего концентрата. Компания входит в первую пятерку российских производителей золота, основные её активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".

Компания объясняет убыток несколькими неденежными списаниями, в том числе убыток в размере 42,8 миллиона долларов от переоценки справедливой стоимости конвертируемых облигаций, обесценение горно-разведочных и оценочных активов на 74,9 миллиона долларов, вызванное корректировкой в оценке проектов "Албын" и "Эльгинское", и списание 55,8 миллиона долларов от реклассификации 29,9% доли в IRC как активов, удерживаемых для продажи.

Также капитальные затраты компании в отчетный период составили 117,8 миллиона долларов — рост на 13%. Затраты превысили прогнозируемые 90-100 миллионов долларов и включали в себя 43 миллиона на "Пионер", 42,7 миллиона на "Албын", 17,2 миллиона на "Маломыр" и 5,6 миллиона на POX. Чистый долг компании на 31 декабря составил 500,6 миллиона долларов против 538 миллионов на 30 июня. Денежные средства и эквиваленты составляли 35,4 миллиона долларов на 31 декабря после 73,5 миллиона на 30 июня.

Себестоимость производства (ТСС) выросла до 1034 долларов за унцию с 749 долларов годом ранее, в первую очередь из-за снижения продажи золота из собственной руды на 18%, ожидаемого снижения содержаний золота в переработанной руде "Албына", которая была истощена в прошлом году, более низкого содержания в неупорной руде "Маломыра", увеличения налога на добычу полезных ископаемых в связи с истечением срока субсидий на "Албын" и "Маломыр", а также роста затрат. Совокупные издержки (AISC) выросли на 29%, до 1312 долларов на унцию.

Компания также подтвердила планы производства 430-470 тысяч унций золота по итогам текущего года, включая 370-390 тысяч из собственного сырья. ТСС ожидаются на уровне 870-970 долларов за унцию без учета стороннего концентрата. Капитальные затраты запланированы в 140 миллионов долларов, включая 20 миллионов на геологоразведочные работы.