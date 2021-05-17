МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром растет в рамках коррекции после предыдущего снижения, а также на сообщениях о возможных перебоях поставок из Чили, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.22 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,44% — до 4,68 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы снизилась на 0,98% — до 10240,5 доллара, алюминия — выросла на 0,47%, до 2463 долларов, цинка — на 0,62%, до 2938 долларов за тонну.

На прошлой неделе медь подешевела впервые с конца марта. При этом за предыдущие три торговые сессии медь потеряла почти 2,2% стоимости. Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 миллиардов рублей

Трейдеры также опасаются перебоев поставок из Чили. Как пишет агентство Блумберг, работники рудников Эскондида (Escondida) и Спенсе (Spence) отклонили окончательное предложение BHP Group о заработной плате и могут начать забастовку. Вместе с тем агентство отмечает, что стороны готовы начать промежуточные переговоры, чтобы прийти к консенсусу.

Инвесторы обращают внимание и на статистику по Китаю. Промышленное производство в стране в годовом выражении в апреле выросло на 9,8%, как и ожидалось. Китая является крупнейшим в мире потребителем меди, поэтому промышленная статистика по КНР отражается на котировках меди.