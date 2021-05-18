МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром растет на 1%, — инвесторы опасаются перебоев с поставками в связи с ситуацией в Чили, свидетельствуют данные торговых площадок. Доллар слабо дешевеет в ожидании протокола ФРС США

По состоянию на 8.52 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,02% — до 4,7657 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника выросла на 1,29% — до 10373 долларов, алюминия — на 1,46%, до 2499 долларов, цинка — на 2,59%, до 3014 долларов за тонну.

Как пишет агентство Блумберг, производители меди в Чили могут столкнуться с ужесточением регулирования, пока в стране разрабатывается новая конституция.

При этом сохраняется опасность забастовки на рудниках Эскондида (Escondida) и Спенсе (Spence). Рабочие проголосовали за проведение забастовки. Теперь владелец рудников, BHP Group, намерена провести промежуточные переговоры, чтобы попытаться избежать этого.