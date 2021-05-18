МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером незначительно снижается, инвесторы ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет, но не на данных с рынка недвижимости США

По состоянию на 18.40 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,01%, или на 0,15 доллара, до 1867,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро оставался на уровне прошлого закрытия в 28,275 доллара за унцию.

Внимание рынков сосредоточено вокруг протокола ФРС, который будет опубликован в среду. Рынки ожидают получить подсказки по ситуации вокруг инфляции и дальнейших мер поддержки экономики, а также оценки восстановления.

Аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит Market Watch, сказал, что инвесторы осознают, что инфляция в США останется выше целевого показателя Федрезерва в 2%. Это, как считает аналитик, может привести к росту золота до отметки в 1900 долларов за унцию в ближайшее время.

Аслам также считает, что, несмотря на стремительный рост потребительских цен, ФРС вряд ли скорректирует свою мягкую денежно-кредитную политику, что также окажет дополнительную поддержку золоту.