МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром снижается после роста двух предыдущих торговых сессий, который последовал на новостях из Чили и опасений по поставкам, свидетельствуют данные торговых площадок. Google анонсировала появление новых полезных функций

По состоянию на 8.47 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,79% — до 4,67 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника выросла на 0,31% — до 10405 долларов, алюминия — снизилась на 0,84%, до 2478 долларов, цинка — поднялась на 1,43%, до 3057 долларов за тонну.

Медь в последние дни дорожала на новостях вокруг Чили, в результате чего металл стал дороже на 1,5% за два дня. Так, рынки опасались возможной забастовки в Чили на рудниках BHP Group, а также ужесточения регулирования отрасли, пока в стране разрабатывается новая конституция.

Инвесторы также ожидают публикацию протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду вечером. Данные документа могут повлиять на доллар, к которому чувствительны сырьевые товары, в том числе и медь.