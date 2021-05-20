МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром несколько опускается, в то время как трейдеры оценивают протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет после публикации протокола ФРС США

По состоянию на 8.35 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,23%, или на 4,3 доллара, до 1877,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11%, до 287,995 доллара за унцию.

Накануне цена на золото поднялась выше 1890 долларов за унцию, впервые с начала года, но вечером после публикации протокола апрельского заседания Федрезерва котировки стали опускаться.

В документе регулятор указал на резкий рост экономической активности, при этом предупредив, что экономика по-прежнему далека от поставленных им целей. При этом некоторые участники заседания отметили, что с какими-то инфляционным факторами, возможно, не удастся быстро справиться, и они до конца года будут способствовать росту цен.

Многие игроки рынка усмотрели в этом замечании очевидный намёк на то, что Федрезерв может начать ужесточать свою монетарную политику значительно раньше, чем собирался ранее, что должно будет способствовать укреплению нацвалюты. Удорожание доллара в свою очередь негативно для золота, так как в этом случае оно становится менее доступным при его покупке в другой валюте.