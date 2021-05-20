МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в четверг в рамках коррекции после того, как котировки потеряли более 3% стоимости днем ранее, свидетельствуют данные торговых площадок. Цена на золото умеренно снижается

По состоянию на 9.11 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,74%, до 4,6025 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее медь подешевела на 3,1%.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды опустилась на 3,88%, до 10001,5 доллара, алюминия — на 2,54%, до 2415 долларов, цинка — на 3,86%, до 2939 долларов за тонну.

Днем ранее цены на медь упали после того, как в Китае высказали опасения по поводу роста сырьевых цен, сообщает агентство Блумберг. Власти страны при этом призвали к дополнительным усилиям, чтобы сдержать "необоснованный" рост цен на сырье, отмечает агентство. Китай — крупнейший потребитель меди в мире.

Инвесторы также оценили данные протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе ЦБ указал на резкий рост экономической активности, при этом предупредив, что экономика по-прежнему далека от поставленных им целей. Вместе с этим некоторые участники заседания отметили, что с какими-то инфляционным факторами, возможно, не удастся быстро справиться, и они до конца года будут способствовать росту цен.