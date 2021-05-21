МОСКВА, 21 мая — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг завершили с повышением уже шестую сессию подряд, что является самым длинными периодом роста в 2021 году.

Золото начало дешеветь на электронных торгах в среду после публикации протоколов апрельского заседания ФРС, согласно которым в руководстве центрального банка полагают, что ускорение инфляции, скорее всего, имеет "временный характер". Экономист оценил мнение, что золото теряет инвестпривлекательность

В то же время, в протоколах говорилось, что руководители ФРС могут вскоре обсудить пути сворачивания масштабных стимулирующих мер, введенных в ходе пандемии.

"В последние несколько дней инвесторы сделали ряд крупных шагов к принятию традиционной роли золота, как превосходного инструмента хеджирования (рисков) инфляции и ослабления валют", – заметил Брайен Лундин, редактор Gold Newsletter.

"Следующим шагом, который пока не сделан, станет признание того, что повышения процентной ставки ФРС, хотя и возможны, будут сильно отставать от темпов инфляции, поскольку так и должно быть", – отметил Лундин вскоре после публикации протоколов ФРС.

"Когда это понимание придет, инвесторы обнаружат, что золото остается лучшим способом защитить активы от высоких темпов инфляции", – добавил Лундин.

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 40 центов, или на 0,02%, до 1881,90 доллара за унцию после роста на 0,7% в среду. Котировки росли уже шестой день подряд, что является самым продолжительным подъемом с 29 июля 2020 года, когда цены завершили девятидневный период роста, согласно данным FactSet. Наиболее активно торгующиеся контракты в четверг достигли максимума закрытия с 7 января.

Июльские фьючерсы на серебро прибавили 4 цента, или примерно 0,2%, достигнув 28,07 доллара за унцию.

"Некоторые участники полагают, что, если экономика будет демонстрировать быстрый прогресс в достижении целей Комитета (по операциям на открытом рынке), то в определенный момент на ближайших заседаниях можно будет начать обсуждение планов по корректировке темпов покупки активов", — говорилось в протоколах заседания ФРС, опубликованных в среду.

"Темпы покупки активов должны были замедлиться в какой-либо момент, однако временных рамок или реальных целевых уровней пока не появлялось", говорит Джефф Райт, инвестиционный директор Wolfpack Capital. В протоколах заседания скорее была обозначена позиция ФРС, а ее политика пока не изменилась, считает эксперт.

Росту котировок золота в четверг способствовало отсутствие конкретных деталей о планах ФРС по сворачиванию денежно-кредитного стимулирования, а также тот факт, что центральный банк был в меньшей степени обеспокоен ускорением инфляции, чем в исторической перспективе, заявил он. Цены на золото могут продолжить расти, однако "столкнутся с сопротивлением и фиксированием прибыли на уровнях выше 1900 долларов за унцию", добавил Райт.

Экономические данные, вышедшие в четверг, рисуют неоднозначную картину. Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе упало на 34 000 до 444 000, что является самым низким значением с начала пандемии в середине марта 2020 года. Экономисты, опрошенные Dow Jones и WSJ, ожидали падения числа заявок с учетом коррекции на сезонные колебания до 452 000.

"Данные по заявкам на пособие по безработице были восприняты неверно, — сказал Райт. – Число первичных заявок оказалось лучше прогнозов, однако число вторичных заявок выросло примерно на 111 000, до 3,75 млн, поэтому в целом отчет представляется противоречивым и не является негативным фактором для золота в краткосрочной перспективе".

Тем временем индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в мае снизился до 31,5 против апрельского значения 50,2, которое стало максимальным за 50 лет. Экономист оценил мнение, что золото теряет инвестпривлекательность

Кроме того, индекс опережающих экономических индикаторов США, рассчитываемый Conference Board, в апреле продемонстрировал самый существенный рост с июля прошлого года, прибавив 1,6% после роста на 1,3% в марте.

Фьючерсы на медь на COMEX падали второй день подряд. Июльские контракты на этот металл потеряли 0,2%, достигнув 4,57 доллара за фунт, после падения более чем на 3,0% в среду.

Июльские фьючерсы на платину завершили день с повышением на 0,3%, на уровне в 1205 долларов за унцию, а июньские фьючерсы на палладий упали в цене на 0,5%, до 2870,20 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий, одни из самых активно торгующихся фьючерсов на этот металл, подешевели на 0,5% до 2879,40 доллара за унцию.

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