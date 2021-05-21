МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром продолжает опускаться третью торговую сессию подряд, с начала недели медь подешевела на 2,8%, свидетельствуют данные торговых площадок. Золото коррекционно дешевеет после недели удорожания

По состоянию на 8.29 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,14%, до 4,5228 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга выросла на 0,46%, до 10048 долларов, алюминия — снизилась на 0,79%, до 2396 долларов, цинка — поднялась на 0,7%, до 2959,5 доллара за тонну.

Основными факторами для меди на неделе были ожидания протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, намерения властей Китая принять дополнительные усилия по сдерживанию сырьевых цен, а также перспективы по поставкам из Чили. Нефть дорожает в рамках коррекции

Наиболее заметными негативными факторами оказались протокол ФРС, где трейдеры увидели сигналы к возможному ужесточению монетарной политики, и новости из Китая, основного потребителя меди. Власти страны ранее призвали к дополнительным усилиям, чтобы сдержать "необоснованный" рост цен на сырье. В целом эти факторы привели к удешевлению меди в среду на 3%.

Нынешняя слабость меди не помешает сильной базовой динамике спроса и предложения, особенно на фоне сезона высокого спроса в ближайшие месяцы, приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Huatai Futures. Эксперты отмечают, что ослабление меди с рекордных уровней создает хорошие возможности трейдерам для покупки.