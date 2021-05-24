МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник опускается, трейдеры обеспокоены ситуацией вокруг Китая, который является крупнейшим потребителем меди, после заявлений властей страны о намерении сдержать рекордный рост цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.50 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 1,15%, до 4,4553 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы снизилась на 1,66%, до 9881,5 доллара, алюминия — на 1,09%, до 2370 долларов, цинка — поднялась на 0,39%, до 2971 доллара за тонну.

Опасения за цены на медь связаны с заявлениями КНР. На прошлой неделе власти Китая призвали к дополнительным усилиям, чтобы сдержать "необоснованный" рост цен на сырье. В сумме с другими факторами медь подешевела на прошлой неделе на 3,7%, продолжая снижаться в цене и в понедельник. Зарубежным экосистемам предложили ограничить доступ в Россию

При этом эксперты отмечают фактор кредитования для цен на медь. Экономические данные Китая за апрель указывают на то, что экономический рост и кредитный импульс КНР могли уже достичь пика, что способно сдержать ралли цен на металлы, в том числе и медь, пишет агентство Блумберг.

"Кредитование является важным фактором для сырьевых цен, и мы полагаем, что пик цен соотносится с пиком кредитования. Это относится к мировому кредитованию, но значительную его часть составляет Китай…, особенно когда дело касается инвестиций в инфраструктуру и недвижимость", — цитирует агентство мнение аналитика Mysteel в Шанахае Элисон Ли (Alison Li).