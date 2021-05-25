Золото закрепилось около $1880 на ослаблении инфляционных рисков
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром остается в районе 1880 долларов за унцию после заявлений представителя ФРС США, которые ослабили инфляционные опасения рынков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,31%, или на 5,85 доллара — до 1878,65 доллара за тройскую унцию. Примерно на этом уровне золото торговалось и в понедельник. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,78% — до 27,688 доллара за унцию.
Как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что инфляция не стала сюрпризом для ФРС США, о смене параметров монетарной политики речь не идет до окончания пандемии.
Эти заявления ослабили опасения рынков, что разгон инфляции вынудит ФРС свернуть поддержку экономики, и оказали поддержку котировкам драгоценного металла.
"Заявления ФРС продолжают поддерживать идею о том, что (ускорение — ред.) инфляции в США будет временным, и этого достаточно, чтобы поддерживать краткосрочный "бычий" тренд для золота", — цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мою (Edward Moya).
https://1prime.ru/commodities/20210525/833744345.html