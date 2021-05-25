МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Цена на медь растет во вторник утром на фоне ослабления доллара к мировым валютам после заявлений представителя ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,53% — до 4,557 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%. Доллар к иене практически стабилен.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника выросла на 0,66% — до 9947 долларов, алюминия — на 0,72%, до 2387 долларов, цинка — сократилась на 0,76%, до 2948,5 доллара за тонну. Курсу рубля предсказали восстановление к доллару

Курс доллара несколько снижается после заявлений представителя ФРС, которые ослабили инфляционные опасения на рынках. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ускорение инфляции было ожидаемым и не является поводом для ужесточения монетарной политики ФРС США.

Ослабление доллара традиционно поддерживает стоимость сырьевых товаров, т.к. они становятся доступнее при покупке в другой валюте.