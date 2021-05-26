МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром вернулась к росту после снижения вторника, поддерживает котировки удешевление доллара, но аналитики указывают на сохранение рисков в связи с планами Китая по сдерживанию сырьевых цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,39%, до 4,5278 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника снизилась на 0,29%, до 9918 долларов, алюминия — на 0,63%, до 2372 долларов, цинка — поднялась на 1,15%, до 2982,5 доллара за тонну.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) показывает снижение третий день подряд, показатель достиг 89,61 пункта, на этом уровне индикатор находился в начале года. Более дешевый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди, которые в этом случае становятся более доступны при их покупке в другой валюте. Нефть дешевеет перед выходом официальной статистики по запасам в США

При этом продолжают представлять риски для стоимости меди планы Китая, крупнейшего потребителя меди, по сдерживанию сырьевых цен. По мнению аналитиков ANZ, которое приводит газета Wall Street Journal, настроения инвесторов может сдержать и статистика из США, которая оказалась слабее ожиданий.

Так, продажи новостроек в стране в апреле и индекс доверия потребителей в США в мае от аналитической Conference Board оказались ниже прогнозов.