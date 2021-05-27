МОСКВА, 27 мая — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду выше ключевого уровня, на котором длительное время располагалось сопротивление. Золото превысило уровень закрытия прошлого года, что может указывать на позитивные краткосрочные перспективы данного драгоценного металла, полагают трейдеры. Фьючерсы на золото закрылись вблизи ключевого сопротивления 1900 долларов

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 3,20 доллара, или 0,2%, до 1901,20 доллара за унцию после роста на 0,7% во вторник, когда наиболее активно торгующиеся фьючерсы достигли максимума закрытия с 7 января.

Августовские фьючерсы на золото выросли на 3,30 доллара, или 0,2%, до 1903,80 доллара за унцию.

“Приближение котировок золота к 2000 долларам неудивительно”, – говорит Коллин Плум, гендиректор Noble Gold. Золото закрепилось около $1880 на ослаблении инфляционных рисков

“Это коррекция, поскольку золото десятилетиями было недооцененным”, – добавляет он. Мир располагает ограниченным предложением данного металла и не может увеличить его добычу. Золото намного более ценно, чем предполагают текущие котировки, добавляет Плум.

Для увеличения производства золота "потребуется какое-то космическое событие", полагает эксперт. Золото дорожает на ослаблении доллара и снижении доходности облигаций США

Снижение доллара США, особенно против китайского юаня, а также падение доходности казначейских облигаций поддержало золото. Доходность 10-летних казначейских бумаг составила около 1,57%. Пара доллар/юань достигла почти 3-летнего минимума.

Снижение доходности казначейских облигаций может приводить к росту цен на драгоценные металлы и другие сырьевые товары, которые не дают купонного дохода, поскольку уменьшаются альтернативные издержки владения данными активами. В свою очередь, ослабление доллара может делать инструменты, торгующиеся за данную валюту, более привлекательными в цене для держателей других валют.

Росту золота также содействуют намеки некоторых членов руководства ФРС. Они выразили спокойное отношение к росту инфляции на фоне восстановления экономики после пандемии.

“Золото сохраняет блеск на фоне снижения доллара и доходности казначейских облигаций, что в основном вызвано позицией ФРС, по-прежнему намеренной сохранять чрезвычайные стимулирующие меры в полном объеме”, – рассуждает Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets.

Цены на золото могут продемонстрировать месячный рост на 8% и теперь превысили уровень закрытия 2020 года. В мае золото может показать самое существенное повышение с июля, согласно данным FactSet.

Июльские фьючерсы на серебро снизились на 0,6% до 27,88 доллара за унцию после роста на 0,5% во вторник.

Июльские контракты на медь на COMEX подорожали на 0,5% до 4,53 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину выросли в цене на 0,3% до 1200,20 доллара за унцию. Сентябрьские контракты на палладий упали в цене на 1,2% до 2752,70 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Marc DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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