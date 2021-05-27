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Цена золота слабо снижается в ожидании статистики из США
Товарно-сырьевые рынки
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Цена на золото незначительно снижается в четверг утром в ожидании важной статистики из США, оставаясь около "круглой" отметки в 1900 долларов за унцию, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 27.05.2021
торги, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цена на золото незначительно снижается в четверг утром в ожидании важной статистики из США, оставаясь около "круглой" отметки в 1900 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,11%, или на 2 доллара — до 1899,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,32% — до 27,788 доллара за унцию.
Цена на золото 25 мая впервые с 8 января превысила психологическую отметку 1900 долларов на фоне ослабления инфляционных рисков, что оказало давление на доллар и доходность гособлигаций США.
Хотя тренд роста сохраняется, золото готово к короткому периоду консолидации, считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.
Важным событием для рынков в четверг является публикация данных по ВВП США за первый квартал. Аналитики полагают, что минторг США улучшит оценку роста до 6,5% с 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).