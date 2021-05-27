МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Медь слабо меняется в цене в четверг утром, инвесторы ожидают публикации статистики ВВП США, которая может отразиться на курсе доллара и повлиять на котировки меди, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,03%, до 4,5237 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды выросла на 0,62%, до 9979 долларов, алюминия — на 1,26%, до 2402 долларов, цинка — снизилась на 0,47%, до 2968,5 доллара за тонну.

Позднее в четверг минторг США опубликует данные о ВВП страны в прошлом квартале. Аналитики полагают, что ведомство пересмотрит оценку роста экономики страны до 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки роста в 6,4%. Цена золота слабо снижается в ожидании статистики из США

Эти данные могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительна медь. Более дорогой доллар негативен для стоимости сырьевых товаров, которые в этом случае становятся менее доступными при их покупке в другой валюте, и наоборот.

Аналитики Huatai Securities, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают необходимость для инвесторов сохранять осторожность в краткосрочной перспективе после заявлений Китая о намерении "сдержать" сырьевые цены. Китай — крупнейший потребитель меди.