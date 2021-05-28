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2021
https://1prime.ru/commodities/20210528/833776517.html
Медь дешевеет в рамках коррекции
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость меди в пятницу утром несколько снижается после роста почти на 3% накануне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.24 мск стоимость июльских фьючерсов на медь... ПРАЙМ, 28.05.2021
медь, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром несколько снижается после роста почти на 3% накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,17%, до 4,66 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга выросла на 2,43%, до 10221 доллара, алюминия — на 3,29%, до 2481 доллара, цинка — на 3,12%, до 3061 доллара за тонну.
Днем ранее медь подорожала на 2,95%. Аналитики ANZ отмечают, что рост стоимости базовых металлов был связан с сильным промышленным спросом и ростом экономики Китая, пишет газета Wall Street Journal. Китай — крупнейший потребитель меди в мире.