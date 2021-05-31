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2021
https://1prime.ru/commodities/20210531/833797711.html
Медь слабо дешевеет на данных из Китая
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Цена на медь в понедельник утром незначительно опускается после выхода данных о деловой активности в промышленности Китая, которая несколько снизилась по сравнению с апрелем,... ПРАЙМ, 31.05.2021
медь, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром незначительно опускается после выхода данных о деловой активности в промышленности Китая, которая несколько снизилась по сравнению с апрелем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,03%, до 4,6682 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 0,36%, до 10258 долларов, алюминия — на 0,08%, до 2483 долларов, цинка — снизилась на 0,03%, до 3060 долларов за тонну.
Ранее в последний день весны стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая, крупнейшего потребителя меди, замедлился до 51 пункта с апрельских 51,1.