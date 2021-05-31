МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром незначительно опускается после выхода данных о деловой активности в промышленности Китая, которая несколько снизилась по сравнению с апрелем, свидетельствуют данные торгов. Китай опубликовал экономическую статистику за май

По состоянию на 9.06 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,03%, до 4,6682 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 0,36%, до 10258 долларов, алюминия — на 0,08%, до 2483 долларов, цинка — снизилась на 0,03%, до 3060 долларов за тонну.

Ранее в последний день весны стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая, крупнейшего потребителя меди, замедлился до 51 пункта с апрельских 51,1.