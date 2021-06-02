МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск августовские фьючерсы на золото снижаются в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,32%, или на 6,15 доллара, до 1898,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,80%, до 27,878 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 89,92 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Биржи Азии торгуются без единой динамики вслед за США и на статистике

Инвесторы находятся в ожидании статданных по безработице в США, которые будут опубликованы в пятницу. Рынки надеются получить представление о дальнейшем восстановлении экономики и оценить инфляционные риски.

По мнению аналитиков Oanda, которое приводит газета Wall Street Journal, золото, похоже, будет консолидироваться в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в пятницу. "Блестящий отчет о занятости — это ключ к рефляционной торговле, которая также станет катализатором роста доходности казначейских облигаций, который повлияет на стоимость золота", — добавили эксперты.