МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром снижается на укреплении доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,04%, до 4,6505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника снизилась на 0,143%, до 10245 долларов, алюминия — на 0,56%, до 2469 долларов, цинка — выросла на 0,13%, до 3064 долларов за тонну. Цена на золото снижается на росте курса доллара

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 89,93 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Трейдеры продолжают оценивать статданные по США. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленности США в мае вырос до 62,1 пункта с 60,5 пункта в апреле. Такой рост при этом стал одним из сильнейших за время ведения статистики. Кроме того, по данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 61,2% при прогнозе в 60,9%.