МОСКВА, 3 июня — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись на максимуме с начала января на фоне снижения доходности американских казначейских облигаций. Инвесторы также ждут выхода в конце недели месячного отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

“Рынки пытаются разобраться, действительно ли инфляция носит 'временный' характер, как утверждает ФРС, или нет", — говорит управляющий партнер Altavest Майкл Армбрастер. Данные по рабочим местам, публикация которых ожидается в пятницу, и индексы потребительских цен (CPI), которые выйдут на следующей неделе, должны помочь рынкам, золоту и казначейским облигациям "определиться с позицией", отмечает он. Европейские фондовые биржи в основном растут

О временной природе недавнего скачка инфляции во вторник говорил вице-председатель ФРС Рэндал Куорлз.

“Если рынки начнут думать, что характер инфляции более чем временный, то доходность казначейских облигаций, вероятно, вырастет, а золото может вновь оказаться под понижательным давлением, — поясняет Армбрастер. – По нашим ощущениям, рынок золота уже близок к тому, чтобы сделать решительный шаг, вверх или вниз".

Августовские фьючерсы на золото в среду выросли в цене на 4,90 доллара, или 0,3%, до 1909,90 доллара за унцию. Во вторник котировки снизились на 0,02%, а по итогам мая выросли почти на 8%. На электронных торгах августовские фьючерсы на золото после выхода Бежевой книги ФРС подросли еще выше, до 1910,30.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,60%. Снижение доходности указанных бумаг ведет к сокращению альтернативных издержек владения золотом, которое не приносит купонного дохода.

При этом рост цен на золото в среду сдерживало укрепление американской валюты. Индекс доллара ICE вырос на 0,1%. Укрепление доллара делает активы, цены на которые формируются в американской валюте, менее доступными для держателей других валют.

Июльские фьючерсы на серебро подорожали на 10 центов, или 0,4%, до 28,20 доллара за унцию. Во вторник котировки выросли на 0,3%.

Цены на драгоценные металлы последнее время растут на фоне усиления опасений относительно инфляции. Обычно эти металлы используют для хеджирования инфляционных рисков.

В последнее время участники рынка колеблются между надеждами на здоровое восстановление экономики после пандемии и опасениями по поводу перегрева экономики, при котором придется вмешаться ФРС.

В этой связи ожидается, что цены на золото будут оставаться в диапазоне до пятничного отчета о рынке труда США, который может повлиять на самые различные активы. Например, предыдущий, апрельский, отчет продемонстрировал увеличение числа рабочих мест на 266 000, тогда как большинство экономистов предполагали рост примерно на 1 млн. Глава Binance в РФ рассказал, останется ли биткоин главной криптовалютой

“Если говорить о ценовых уровнях, трейдеры считают, что даже в случае ускорения продаж цены на золото могут остаться выше ключевой отметки 1868 долларов, на которой находится важный уровень поддержки”, – говорит Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

“Однако, если цены упадут ниже, золото может даже нацелиться на 1824 доллара", –добавляет аналитик.

Июльские фьючерсы на медь на COMEX подешевели на 1,3% до 4,59 доллара за фунт. Июльские контракты на платину снизились в цене на 0,6% до 1192,70 за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий подорожали на 0,2% до 2868,60 доллара за унцию.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ