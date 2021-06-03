МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром снижается на фоне укреплении доллара после публикации "Бежевой книги" ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск августовские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,25%, или на 4,85 доллара, до 1905 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,05%, до 28,188 доллара за унцию.

Инвесторы оценивают сводку комментариев ФРС США об экономическом положении в стране, которые были опубликованы в среду вечером в "Бежевой книге" (Beige Book). Так, экономическая активность в США в апреле-мае росла умеренными, но более быстрыми, чем в предыдущий отчетный период, темпами. Вследствие этого индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 90 пунктов. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Доллар дорожает к евро и иене после публикации "Бежевой книги"

Трейдеры также находятся в ожидании пятничной публикации минтруда США данных о занятости в стране. Прогнозируется снижение уровня безработицы в стране в мае до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи против апрельского подъема на 266 тысяч.

"Поскольку ФРС уделяет особое внимание занятости, отчет по безработице в пятницу будет ключевым, и инвесторы в золото, возможно, будут придерживаться выжидательного подхода, пока не получат большей ясности по этому поводу", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).