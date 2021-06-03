МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром опускается, сдерживает цену на металл удорожание доллара и слабая статистика из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,52%, до 4,5777 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды снизилась на 0,95%, до 10147,5 доллара, алюминия — на 1,01%, до 2444 долларов, цинка — выросла на 0,6%, до 3082,5 доллара за тонну. Золото дешевеет на росте курса доллара

В четверг утром доллар дорожает к иене на 0,2%, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) — растет на 0,1%. Более дорогой доллар сдерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди, так как они в этом случае становятся менее доступными при их покупке в другой валюте.

Статистика из Китая, крупнейшего потребителя меди, также отражается на котировках. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в мае снизился до 55,1 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее.