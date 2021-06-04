МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром коррекционно растет после падения на 2,8% в четверг, произошедшего на фоне укрепления доллара из-за сильной макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. Золото продолжает слабо дешеветь

По состоянию на 7.48 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,31% — до 4,4822 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В четверг металл потерял 2,8% стоимости.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга упала на 3,54% — до 9788,5 доллара, алюминия — на 1,6%, до 2405 долларов, цинка — на 3,18%, до 2984,5 доллара за тонну.

"Базовые металлы в целом дешевеют на азиатских торгах, их сдерживают укрепление доллара и высокая доходность госбондов США", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков CBA.

Днем ранее доллар заметно укрепился на сильной статистике из США. Так, число рабочих мест в частных компаниях страны в мае выросло заметно сильнее ожиданий, а число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю снизилось больше прогноза.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся на 0,6% в четверг и в пятницу остается выше отметки в 90,5 пункта. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) выросла в четверг до 1,625% с 1,589%, что позитивно для доллара и негативно для сырьевых товаров, таких как металлы и нефть.