МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром коррекционно растет после падения на 2,8% в четверг, произошедшего на фоне укрепления доллара из-за сильной макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Золото продолжает слабо дешеветь

По состоянию на 7.48 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,31% — до 4,4822 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В четверг металл потерял 2,8% стоимости.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга упала на 3,54% — до 9788,5 доллара, алюминия — на 1,6%, до 2405 долларов, цинка — на 3,18%, до 2984,5 доллара за тонну.

"Базовые металлы в целом дешевеют на азиатских торгах, их сдерживают укрепление доллара и высокая доходность госбондов США", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков CBA.

Днем ранее доллар заметно укрепился на сильной статистике из США. Так, число рабочих мест в частных компаниях страны в мае выросло заметно сильнее ожиданий, а число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю снизилось больше прогноза.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся на 0,6% в четверг и в пятницу остается выше отметки в 90,5 пункта. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) выросла в четверг до 1,625% с 1,589%, что позитивно для доллара и негативно для сырьевых товаров, таких как металлы и нефть.