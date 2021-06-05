2021-06-05T02:52:57+03:00
2021-06-05T02:52:57+03:00
2021-06-05T02:52:57+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210605/833859239.html
Эксперты отмечают, что металл стремительно дорожает
Товарно-сырьевые рынки
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Во многих странах в 2021 году отмечается подъем цен на металлопродукцию, пишет РБК. К концу 2021 года может происходить снижение мировых цен на металл, заявил владелец... ПРАЙМ, 05.06.2021
алексей мордашов, северсталь, металлы, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Во многих странах в 2021 году отмечается подъем цен на металлопродукцию, пишет РБК.
К концу 2021 года может происходить снижение мировых цен на металл, заявил владелец "Северстали" Алексей Мордашов.
"По опыту предыдущих колебаний рынка, я думаю, что к концу года мы можем ожидать некоторого смягчения цен", — разъяснил Мордашов.
Скачок цен на продукцию металлургов можно назвать временным явлением, утверждает предприниматель.
"Загрузка мировых мощностей по производству стали — около 80-82%. При такой загрузке трудно рассчитывать, что цены останутся на таком высоком уровне навсегда. Они во многом связаны с восстановлением экономики из-за провала, вызванного ковидной инфекцией, с медленным наращиванием производства в некоторых регионах мира, в Европе прежде всего. Мы ждем скорого смягчения цен", — подытожил бизнесмен.