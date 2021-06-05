МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Во многих странах в 2021 году отмечается подъем цен на металлопродукцию, пишет РБК. Российский ВВП в апреле вырос более чем на 10% в годовом выражении

К концу 2021 года может происходить снижение мировых цен на металл, заявил владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

"По опыту предыдущих колебаний рынка, я думаю, что к концу года мы можем ожидать некоторого смягчения цен", — разъяснил Мордашов.

Скачок цен на продукцию металлургов можно назвать временным явлением, утверждает предприниматель.

"Загрузка мировых мощностей по производству стали — около 80-82%. При такой загрузке трудно рассчитывать, что цены останутся на таком высоком уровне навсегда. Они во многом связаны с восстановлением экономики из-за провала, вызванного ковидной инфекцией, с медленным наращиванием производства в некоторых регионах мира, в Европе прежде всего. Мы ждем скорого смягчения цен", — подытожил бизнесмен.