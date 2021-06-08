МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото немного растет в ожидании данных по инфляции в США

По состоянию на 8.51 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,6% — до 4,4945 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника снизилась на 0,55% — до 9900,5 доллара, алюминия — на 1,18%, до 2426 долларов, цинка — на 0,37%, до 2999,5 доллара за тонну.

Давление на котировки меди оказывает рост курса доллара к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 90,06 пункта. Сильный доллар делает металл менее выгодным для держателей другой валюты.

Также медь реагирует на динамику фондовых рынков Китая, который является крупнейшим потребителем промышленного металла. Фондовые индексы КНР снижаются на 0,9-1,2%.