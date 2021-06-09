МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цена золота незначительно поднимается в среду утром, инвесторы ожидают публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 мск августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,05%, или на 0,95 доллара, до 1895,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,07% — до 27,712 доллара за унцию.

Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 4,7% с 4,2% месяцем ранее. Эти данные могут отразиться на дальнейшем направлении монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и повлиять на динамику курса доллара и другие финансовые параметры американской экономики, к чему чувствительно золото. Доллар слабо колеблется к евро и иене в ожидании данных по инфляции в США

Всплеск инфляции может побудить Федрезерв раньше, чем ожидалось, начать сворачивание ультрамягкой кредитно-денежной политики, что в целом позитивно для курса доллара — и негативно для котировок золота. Эксперты прогнозируют, что после публикации данных инфляции котировки драгметалла будут находиться в диапазоне 1880-1900 долларов за унцию.

Само двухдневное заседание ФРС пройдет 15-16 июня.