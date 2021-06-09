МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром снижается на перспективах ослабления спроса на металл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.51 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,75% — до 4,5083 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника выросла на 0,64% — до 9964 долларов, алюминия — на 1,09%, до 2452,5 доллара, цинка — на 0,57%, до 3016,5 доллара за тонну. Цена на золото слабо меняется в ожидании данных об инфляции в США

Аналитики Societe Generale считают, что в течение 2021 года цены на медь будут постепенно снижаться и к четвертому кварталу достигнут отметки в 8,5 тысячи за тонну. Эксперты связывают это с высоким уровнем предложения металла и ослабевающим спросом на него.

"Первые признаки слабости спроса начинают появляться, особенно на китайском рынке, который стал движущей силой роста в 2020 году", — прокомментировали аналитики газете Wall Street Journal.