МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром уменьшается, инвесторы ожидают статистику по потребительским ценам в США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота снижается перед выходом данных об инфляции в США

По состоянию на 8.56 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,4% — до 4,4982 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды выросла на 0,15% — до 9978,5 доллара, алюминия — на 0,24%, до 2458,5 доллара, цинка — на 0,08%, до 3019 долларов за тонну.

Медь продолжает дешеветь вторую торговую сессию подряд, внимание участников торгов обращено к макростатистике из США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране ускорилась до 4,7% с 4,2% месяцем ранее.

Ускорение инфляции может оказать поддержку доллару. Это, в свою очередь, окажет давление на котировки промышленного металла, который станет менее выгодным приобретением для держателей другой валюты.